Орт (18 грошей) 1658 года AT "Прямой герб" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1658 года "Прямой герб" со знаком AT. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 114 проданному на аукционе WDA - MiM за 4100 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2021.

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