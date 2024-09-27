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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1658 года AT "Прямой герб" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1658 года AT "Прямой герб" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1658 года AT "Прямой герб" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 6,3 гр
  • Диаметр 29 - 30 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1658
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Познань
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (128) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1658 года "Прямой герб" со знаком AT. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 114 проданному на аукционе WDA - MiM за 4100 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Орт (18 грошей) 1658 AT "Прямой герб" на аукционе Frühwald - June 30, 2024
Продавец Frühwald
Дата 30 июня 2024
Сохранность F
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 42 EUR
Польша Орт (18 грошей) 1658 AT "Прямой герб" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1658 AT "Прямой герб" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность VF
Цена
74 $
Цена в валюте аукциона 300 PLN
Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1658 AT "Прямой герб" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1658 AT "Прямой герб" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1658 AT "Прямой герб" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1658 AT "Прямой герб" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1658 AT "Прямой герб" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1658 AT "Прямой герб" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1658 AT "Прямой герб" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1658 AT "Прямой герб" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1658 AT "Прямой герб" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1658 AT "Прямой герб" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1658 AT "Прямой герб" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1658 AT "Прямой герб" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1658 AT "Прямой герб" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1658 AT "Прямой герб" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1658 AT "Прямой герб" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1658 AT "Прямой герб" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1658 AT "Прямой герб" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1658 AT "Прямой герб" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1658 AT "Прямой герб" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1658 AT "Прямой герб" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1658 AT "Прямой герб" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1658 AT "Прямой герб" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1658 AT "Прямой герб" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1658 AT "Прямой герб" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1658 AT "Прямой герб" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1658 AT "Прямой герб" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1658 AT "Прямой герб" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1658 AT "Прямой герб" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1658 AT "Прямой герб" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1658 AT "Прямой герб" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1658 AT "Прямой герб" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1658 AT "Прямой герб" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Орт (18 грошей) 1658 "Прямой герб" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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