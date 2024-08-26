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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1661 года NH "Эльблонг" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1661 года NH "Эльблонг" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1661 года NH "Эльблонг" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 6,72 гр
  • Диаметр 30 - 31 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1661
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Эльблонг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1661 года "Эльблонг" со знаком NH. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 122 проданному на аукционе WDA - MiM за 32000 PLN. Торги состоялись 7 октября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
2364 $
Цена в валюте аукциона 9500 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1661 NH "Эльблонг" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1661 NH "Эльблонг" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
5309 $
Цена в валюте аукциона 22000 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1661 NH "Эльблонг" на аукционе Busso Peus - November 2, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1661 NH "Эльблонг" на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1661 NH "Эльблонг" на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1661 NH "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1661 NH "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1661 NH "Эльблонг" на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1661 NH "Эльблонг" на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1661 NH "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1661 NH "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1661 NH "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1661 NH "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1661 NH "Эльблонг" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - December 5, 2020
Польша Орт (18 грошей) 1661 NH "Эльблонг" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - December 5, 2020
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 5 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1661 NH "Эльблонг" на аукционе Rzeszowski DA - November 22, 2020
Польша Орт (18 грошей) 1661 NH "Эльблонг" на аукционе Rzeszowski DA - November 22, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 ноября 2020
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1661 NH "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - June 14, 2019
Польша Орт (18 грошей) 1661 NH "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - June 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1661 NH "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Орт (18 грошей) 1661 NH "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1661 NH "Эльблонг" на аукционе WDA - MiM - October 7, 2017
Польша Орт (18 грошей) 1661 NH "Эльблонг" на аукционе WDA - MiM - October 7, 2017
Продавец WDA - MiM
Дата 7 октября 2017
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1661 NH "Эльблонг" на аукционе Heritage - April 19, 2016
Польша Орт (18 грошей) 1661 NH "Эльблонг" на аукционе Heritage - April 19, 2016
Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность VF20 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 ноября 2015
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 7 ноября 2015
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1661 NH "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Польша Орт (18 грошей) 1661 NH "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Орт (18 грошей) 1661 "Эльблонг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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