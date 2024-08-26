Орт (18 грошей) 1661 года NH "Эльблонг" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1661 года "Эльблонг" со знаком NH. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 122 проданному на аукционе WDA - MiM за 32000 PLN. Торги состоялись 7 октября 2017.

Сохранность UNC (4) AU (2) XF (11) VF (16) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) MS62 (4) AU53 (2) VF20 (1) Сервис NGC (7)

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