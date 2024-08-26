Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Орт (18 грошей) 1661 года NH "Эльблонг" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 6,72 гр
- Диаметр 30 - 31 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Орт (18 грошей)
- Год 1661
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Эльблонг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1661 года "Эльблонг" со знаком NH. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 122 проданному на аукционе WDA - MiM за 32000 PLN. Торги состоялись 7 октября 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
5309 $
Цена в валюте аукциона 22000 PLN
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 5 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 ноября 2020
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 7 октября 2017
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность VF20 NGC
Цена
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Где продать?
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