Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Орт (18 грошей) 1666 года DL "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 6,72 гр
- Диаметр 28 - 31 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Орт (18 грошей)
- Год 1666
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1666 года "Гданьск" со знаком DL. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6186 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 60000 PLN. Торги состоялись 3 июня 2024.
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