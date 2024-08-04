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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1666 года DL "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)

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Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 6,72 гр
  • Диаметр 28 - 31 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1666
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1666 года "Гданьск" со знаком DL. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6186 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 60000 PLN. Торги состоялись 3 июня 2024.

Сохранность
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  • WCN (2)
Польша Орт (18 грошей) 1666 DL "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1666 DL "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
14973 $
Цена в валюте аукциона 60000 PLN
Продавец WCN
Дата 4 декабря 2004
Сохранность VF
Цена
1060 $
Цена в валюте аукциона 3300 PLN
Продавец WCN
Дата 27 февраля 1999
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1666 DL "Гданьск" на аукционе GGN - October 24, 1998
Польша Орт (18 грошей) 1666 DL "Гданьск" на аукционе GGN - October 24, 1998
Продавец GGN
Дата 24 октября 1998
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи Орт (18 грошей) 1666 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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