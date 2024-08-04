Орт (18 грошей) 1666 года DL "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1666 года "Гданьск" со знаком DL. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6186 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 60000 PLN. Торги состоялись 3 июня 2024.

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