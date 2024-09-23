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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1660 года GBA "Прямой герб" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1660 года GBA "Прямой герб" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1660 года GBA "Прямой герб" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 6,3 гр
  • Диаметр 28 - 29 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1660
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Львов
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1660 года "Прямой герб" со знаком GBA. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на львовском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 184 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 65000 PLN. Торги состоялись 18 октября 2013.

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Польша Орт (18 грошей) 1660 GBA "Прямой герб" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1660 GBA "Прямой герб" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
5740 $
Цена в валюте аукциона 23000 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1660 GBA "Прямой герб" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Польша Орт (18 грошей) 1660 GBA "Прямой герб" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2018
Сохранность F
Цена
2559 $
Цена в валюте аукциона 9600 PLN
Продавец WCN
Дата 13 мая 2017
Сохранность F
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1660 GBA "Прямой герб" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша Орт (18 грошей) 1660 GBA "Прямой герб" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 июня 2005
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 3 июня 2000
Сохранность F
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 мая 1997
Сохранность VF
Цена
Польша Орт (18 грошей) 1660 GBA "Прямой герб" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Орт (18 грошей) 1660 GBA "Прямой герб" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Орт (18 грошей) 1660 "Прямой герб" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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