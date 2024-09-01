Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Орт (18 грошей) 1655 года IT SCH "Тип 1655-1658" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 6,3 гр
- Диаметр 27 - 29 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Орт (18 грошей)
- Год 1655
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (46) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1655 года со знаком IT SCH. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1015 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1265 USD. Торги состоялись 24 апреля 2008.
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность XF
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Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность XF
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Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU55 NGC
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 мая 2021
Сохранность AU55 NGC
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2020
Сохранность XF
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