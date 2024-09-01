Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1655 года IT SCH "Тип 1655-1658" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1655 года IT SCH "Тип 1655-1658" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1655 года IT SCH "Тип 1655-1658" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 6,3 гр
  • Диаметр 27 - 29 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1655
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (46) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1655 года со знаком IT SCH. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1015 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1265 USD. Торги состоялись 24 апреля 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Прочие фильтры
  • Все фирмы
  • CNG (1)
  • GGN (1)
  • MARCINIAK (10)
  • Niemczyk (8)
  • Numimarket (2)
  • Numisbalt (1)
  • PDA & PGN (1)
  • Rauch (1)
  • Rzeszowski DA (3)
  • Stack's (2)
  • WCN (11)
  • WDA - MiM (1)
  • Wójcicki (4)
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность XF
Цена
561 $
Цена в валюте аукциона 2200 PLN
Продавец WCN
Дата 4 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
217 $
Цена в валюте аукциона 860 PLN
Продавец WCN
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1655 IT SCH на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1655 IT SCH на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1655 IT SCH на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1655 IT SCH на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1655 IT SCH на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1655 IT SCH на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1655 IT SCH на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1655 IT SCH на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1655 IT SCH на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1655 IT SCH на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1655 IT SCH на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1655 IT SCH на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1655 IT SCH на аукционе Numisbalt - December 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1655 IT SCH на аукционе Rzeszowski DA - November 21, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1655 IT SCH на аукционе Rzeszowski DA - November 21, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1655 IT SCH на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1655 IT SCH на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1655 IT SCH на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1655 IT SCH на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1655 IT SCH на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1655 IT SCH на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1655 IT SCH на аукционе Rzeszowski DA - May 13, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1655 IT SCH на аукционе Rzeszowski DA - May 13, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 мая 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1655 IT SCH на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1655 IT SCH на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1655 IT SCH на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1655 IT SCH на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1655 IT SCH на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Польша Орт (18 грошей) 1655 IT SCH на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 14 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1655 IT SCH на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Польша Орт (18 грошей) 1655 IT SCH на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 19 июня 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Орт (18 грошей) 1655 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Яна II Казимира Монеты Польши 1655 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом Орт (18 грошей) Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск