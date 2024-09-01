Орт (18 грошей) 1655 года IT SCH "Тип 1655-1658" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1655 года со знаком IT SCH. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1015 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1265 USD. Торги состоялись 24 апреля 2008.

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