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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1658 года IT SCH (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1658 года IT SCH - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1658 года IT SCH - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Poznański Dom Aukcyjny & Podlaski Gabinet Numizmatyczny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 6,3 гр
  • Диаметр 27 - 29 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1658
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1658 года со знаком IT SCH. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 239 проданному на аукционе WDA - MiM за 2050 PLN. Торги состоялись 29 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность XF
Цена
510 $
Цена в валюте аукциона 2000 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1658 IT SCH на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1658 IT SCH на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
285 $
Цена в валюте аукциона 1150 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1658 IT SCH на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1658 IT SCH на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1658 IT SCH на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1658 IT SCH на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1658 IT SCH на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1658 IT SCH на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1658 IT SCH на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1658 IT SCH на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1658 IT SCH на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1658 IT SCH на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1658 IT SCH на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1658 IT SCH на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1658 IT SCH на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - December 5, 2020
Польша Орт (18 грошей) 1658 IT SCH на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - December 5, 2020
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 5 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1658 IT SCH на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Польша Орт (18 грошей) 1658 IT SCH на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1658 IT SCH на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Польша Орт (18 грошей) 1658 IT SCH на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1658 IT SCH на аукционе Niemczyk - March 15, 2019
Польша Орт (18 грошей) 1658 IT SCH на аукционе Niemczyk - March 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1658 IT SCH на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Орт (18 грошей) 1658 IT SCH на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1658 IT SCH на аукционе WDA - MiM - September 29, 2018
Польша Орт (18 грошей) 1658 IT SCH на аукционе WDA - MiM - September 29, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 29 сентября 2018
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1658 IT SCH на аукционе Niemczyk - September 7, 2018
Польша Орт (18 грошей) 1658 IT SCH на аукционе Niemczyk - September 7, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 7 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1658 IT SCH на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Польша Орт (18 грошей) 1658 IT SCH на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1658 IT SCH на аукционе PDA & PGN - January 19, 2013
Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1658 IT SCH на аукционе Gorny & Mosch - March 5, 2007
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2007
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Орт (18 грошей) 1658 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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