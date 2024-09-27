Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Орт (18 грошей) 1658 года IT SCH (Польша, Ян II Казимир)
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 6,3 гр
- Диаметр 27 - 29 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Орт (18 грошей)
- Год 1658
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1658 года со знаком IT SCH. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 239 проданному на аукционе WDA - MiM за 2050 PLN. Торги состоялись 29 сентября 2018.
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Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
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Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность AU53 NGC
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Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 5 декабря 2020
Сохранность VF
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Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность AU53 NGC
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2019
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 сентября 2018
Сохранность AU53 NGC
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Продавец Niemczyk
Дата 7 сентября 2018
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность VF
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Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность VF
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Где продать?
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