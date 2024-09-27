Орт (18 грошей) 1658 года IT SCH (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1658 года со знаком IT SCH. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 239 проданному на аукционе WDA - MiM за 2050 PLN. Торги состоялись 29 сентября 2018.

Сохранность AU (4) XF (1) VF (14) Сохранность (слабы) AU53 (4) Сервис NGC (4)