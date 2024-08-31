Орт (18 грошей) 1658 года DL "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1658 года "Гданьск" со знаком DL. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 211 проданному на аукционе WDA - MiM за 30000 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2017.

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