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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1658 года DL "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1658 года DL "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1658 года DL "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 6,72 гр
  • Диаметр 28 - 31 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1658
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (139)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1658 года "Гданьск" со знаком DL. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 211 проданному на аукционе WDA - MiM за 30000 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность VF
Цена
342 $
Цена в валюте аукциона 1350 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1658 DL "Гданьск" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1658 DL "Гданьск" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
839 $
Цена в валюте аукциона 3400 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1658 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1658 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1658 DL "Гданьск" на аукционе CNG - October 4, 2023
Продавец CNG
Дата 4 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1658 DL "Гданьск" на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1658 DL "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1658 DL "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1658 DL "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1658 DL "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1658 DL "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1658 DL "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1658 DL "Гданьск" на аукционе Katz - February 12, 2023
Продавец Katz
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
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Польша Орт (18 грошей) 1658 DL "Гданьск" на аукционе Numision - December 10, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1658 DL "Гданьск" на аукционе Numision - December 10, 2022
Продавец Numision
Дата 10 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1658 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1658 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1658 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1658 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1658 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1658 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1658 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1658 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1658 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1658 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1658 DL "Гданьск" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1658 DL "Гданьск" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1658 DL "Гданьск" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1658 DL "Гданьск" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1658 DL "Гданьск" на аукционе Katz - October 30, 2022
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1658 DL "Гданьск" на аукционе Künker - October 7, 2022
Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Орт (18 грошей) 1658 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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