Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Орт (18 грошей) 1658 года DL "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 6,72 гр
- Диаметр 28 - 31 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Орт (18 грошей)
- Год 1658
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (139)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1658 года "Гданьск" со знаком DL. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 211 проданному на аукционе WDA - MiM за 30000 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Александр (1)
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
839 $
Цена в валюте аукциона 3400 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numision
Дата 10 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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