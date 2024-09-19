Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Орт (18 грошей) 1655 года MW "Тип 1650-1655" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Poznański Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 5,6 гр
- Диаметр 27 - 29 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Орт (18 грошей)
- Год 1655
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Всхова
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1655 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1274 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 21000 PLN. Торги состоялись 4 февраля 2022.
Сохранность
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
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Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
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Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 27 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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