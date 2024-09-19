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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1655 года MW "Тип 1650-1655" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1655 года MW "Тип 1650-1655" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1655 года MW "Тип 1650-1655" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Poznański Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 5,6 гр
  • Диаметр 27 - 29 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1655
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Всхова
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1655 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1274 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 21000 PLN. Торги состоялись 4 февраля 2022.

Сохранность
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  • WDA - MiM (3)
  • Wójcicki (1)
Польша Орт (18 грошей) 1655 MW на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1655 MW на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
3701 $
Цена в валюте аукциона 14500 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1655 MW на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1655 MW на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
Цена
813 $
Цена в валюте аукциона 3600 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1655 MW на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1655 MW на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1655 MW на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1655 MW на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1655 MW на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1655 MW на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1655 MW на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1655 MW на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1655 MW на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 27, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1655 MW на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 27, 2021
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 27 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1655 MW на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша Орт (18 грошей) 1655 MW на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Орт (18 грошей) 1655 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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