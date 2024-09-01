Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Орт (18 грошей) 1654 года AT "Прямой герб" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Auktionshaus Felzmann
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 5,6 гр
- Диаметр 28 - 30 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Орт (18 грошей)
- Год 1654
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Познань
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (106)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1654 года "Прямой герб" со знаком AT. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 166 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 15500 PLN. Торги состоялись 28 марта 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
839 $
Цена в валюте аукциона 3400 PLN
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 27 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Где продать?
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