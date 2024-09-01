Орт (18 грошей) 1654 года AT "Прямой герб" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1654 года "Прямой герб" со знаком AT. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 166 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 15500 PLN. Торги состоялись 28 марта 2021.

Сохранность UNC (3) AU (4) XF (23) VF (60) Нет оценки (16) Сохранность (слабы) MS63 (3) AU55 (3) Сервис NGC (3) PCGS (3)

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