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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1654 года AT "Прямой герб" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1654 года AT "Прямой герб" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1654 года AT "Прямой герб" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Auktionshaus Felzmann

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 5,6 гр
  • Диаметр 28 - 30 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1654
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Познань
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (106)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1654 года "Прямой герб" со знаком AT. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 166 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 15500 PLN. Торги состоялись 28 марта 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Орт (18 грошей) 1654 AT "Прямой герб" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1654 AT "Прямой герб" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
839 $
Цена в валюте аукциона 3400 PLN
Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
108 $
Цена в валюте аукциона 430 PLN
Продавец WCN
Дата 28 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1654 AT "Прямой герб" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1654 AT "Прямой герб" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
Польша Орт (18 грошей) 1654 AT "Прямой герб" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1654 AT "Прямой герб" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1654 AT "Прямой герб" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1654 AT "Прямой герб" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1654 AT "Прямой герб" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1654 AT "Прямой герб" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1654 AT "Прямой герб" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1654 AT "Прямой герб" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1654 AT "Прямой герб" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1654 AT "Прямой герб" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1654 AT "Прямой герб" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1654 AT "Прямой герб" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1654 AT "Прямой герб" на аукционе Rauch - February 27, 2023
Продавец Rauch
Дата 27 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1654 AT "Прямой герб" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1654 AT "Прямой герб" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1654 AT "Прямой герб" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1654 AT "Прямой герб" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1654 AT "Прямой герб" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1654 AT "Прямой герб" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1654 AT "Прямой герб" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1654 AT "Прямой герб" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1654 AT "Прямой герб" на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1654 AT "Прямой герб" на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 26 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1654 AT "Прямой герб" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1654 AT "Прямой герб" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 октября 2022
Сохранность VF
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Польша Орт (18 грошей) 1654 AT "Прямой герб" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1654 AT "Прямой герб" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Орт (18 грошей) 1654 "Прямой герб" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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