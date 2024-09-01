Орт (18 грошей) 1655 года IT "Тип 1655-1658". Розетка (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1655 года со знаком IT. Розетка. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 601 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 3450 PLN. Торги состоялись 18 марта 2022.

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