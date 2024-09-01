Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Орт (18 грошей) 1655 года IT "Тип 1655-1658". Розетка (Польша, Ян II Казимир)
Разновидность: Розетка
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 6,3 гр
- Диаметр 27 - 29 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Орт (18 грошей)
- Год 1655
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1655 года со знаком IT. Розетка. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 601 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 3450 PLN. Торги состоялись 18 марта 2022.
Сохранность
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
420 $
Цена в валюте аукциона 1700 PLN
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
738 $
Цена в валюте аукциона 3100 PLN
Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numedux
Дата 13 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tempus
Дата 3 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец GGN
Дата 15 ноября 2008
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
Для продажи Орт (18 грошей) 1655 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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