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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1655 года IT "Тип 1655-1658". Розетка (Польша, Ян II Казимир)

Разновидность: Розетка

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1655 года IT "Тип 1655-1658" Розетка - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1655 года IT "Тип 1655-1658" Розетка - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 6,3 гр
  • Диаметр 27 - 29 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1655
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1655 года со знаком IT. Розетка. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 601 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 3450 PLN. Торги состоялись 18 марта 2022.

Сохранность
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Польша Орт (18 грошей) 1655 IT на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1655 IT на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
420 $
Цена в валюте аукциона 1700 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1655 IT на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1655 IT на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
738 $
Цена в валюте аукциона 3100 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1655 IT на аукционе Numedux - September 24, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1655 IT на аукционе Numedux - September 24, 2022
Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1655 IT на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1655 IT на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1655 IT на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1655 IT на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1655 IT на аукционе Numedux - March 13, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1655 IT на аукционе Numedux - March 13, 2021
Продавец Numedux
Дата 13 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1655 IT на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1655 IT на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1655 IT на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Польша Орт (18 грошей) 1655 IT на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1655 IT на аукционе Tempus - November 3, 2020
Польша Орт (18 грошей) 1655 IT на аукционе Tempus - November 3, 2020
Продавец Tempus
Дата 3 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1655 IT на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Польша Орт (18 грошей) 1655 IT на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1655 IT на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Польша Орт (18 грошей) 1655 IT на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1655 IT на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Орт (18 грошей) 1655 IT на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1655 IT на аукционе WAG - April 8, 2018
Продавец WAG
Дата 8 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1655 IT на аукционе GGN - November 15, 2008
Польша Орт (18 грошей) 1655 IT на аукционе GGN - November 15, 2008
Продавец GGN
Дата 15 ноября 2008
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 июня 2006
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 4 декабря 2004
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 ноября 1999
Сохранность VF
Цена
Польша Орт (18 грошей) 1655 IT на аукционе GGN - October 24, 1998
Польша Орт (18 грошей) 1655 IT на аукционе GGN - October 24, 1998
Продавец GGN
Дата 24 октября 1998
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи Орт (18 грошей) 1655 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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