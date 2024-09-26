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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1659 года DL "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1659 года DL "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1659 года DL "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 6,72 гр
  • Диаметр 28 - 31 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1659
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (93)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1659 года "Гданьск" со знаком DL. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 772 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 52000 PLN. Торги состоялись 18 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Орт (18 грошей) 1659 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1659 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
7478 $
Цена в валюте аукциона 29500 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1659 DL "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1659 DL "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
1689 $
Цена в валюте аукциона 6800 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1659 DL "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1659 DL "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1659 DL "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1659 DL "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1659 DL "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1659 DL "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
Польша Орт (18 грошей) 1659 DL "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1659 DL "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1659 DL "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1659 DL "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1659 DL "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1659 DL "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1659 DL "Гданьск" на аукционе Macho & Chlapovič - April 27, 2023
Продавец Macho & Chlapovič
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1659 DL "Гданьск" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1659 DL "Гданьск" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1659 DL "Гданьск" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1659 DL "Гданьск" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1659 DL "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1659 DL "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1659 DL "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1659 DL "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1659 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1659 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1659 DL "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1659 DL "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Орт (18 грошей) 1659 DL "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1659 DL "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Орт (18 грошей) 1659 DL "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1659 DL "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1659 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1659 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1659 DL "Гданьск" на аукционе Numedux - November 25, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1659 DL "Гданьск" на аукционе Numedux - November 25, 2022
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1659 DL "Гданьск" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1659 DL "Гданьск" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность VF
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