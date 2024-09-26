Орт (18 грошей) 1659 года DL "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1659 года "Гданьск" со знаком DL. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 772 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 52000 PLN. Торги состоялись 18 марта 2022.

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