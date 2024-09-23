Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1656 года "Портрет в кольчуге" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1656 года "Портрет в кольчуге" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1656 года "Портрет в кольчуге" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 6,3 гр
  • Диаметр 27 - 30 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1656
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Львов
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (138)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1656 года "Портрет в кольчуге". Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на львовском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 86 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 16000 PLN. Торги состоялись 20 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aurea (1)
  • COINSNET (3)
  • DESA (1)
  • GGN (7)
  • Janas (1)
  • MARCINIAK (21)
  • Niemczyk (18)
  • Numedux (5)
  • Numimarket (1)
  • Numisbalt (1)
  • Poznański Dom Aukcyjny (8)
  • Rauch (1)
  • Rzeszowski DA (10)
  • WCN (50)
  • WDA - MiM (7)
  • Wójcicki (3)
Польша Орт (18 грошей) 1656 "Портрет в кольчуге" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1656 "Портрет в кольчуге" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1747 $
Цена в валюте аукциона 7000 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1656 "Портрет в кольчуге" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1656 "Портрет в кольчуге" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1497 $
Цена в валюте аукциона 6000 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1656 "Портрет в кольчуге" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1656 "Портрет в кольчуге" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VG
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1656 "Портрет в кольчуге" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1656 "Портрет в кольчуге" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1656 "Портрет в кольчуге" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1656 "Портрет в кольчуге" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1656 "Портрет в кольчуге" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1656 "Портрет в кольчуге" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1656 "Портрет в кольчуге" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1656 "Портрет в кольчуге" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1656 "Портрет в кольчуге" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1656 "Портрет в кольчуге" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1656 "Портрет в кольчуге" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1656 "Портрет в кольчуге" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1656 "Портрет в кольчуге" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1656 "Портрет в кольчуге" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1656 "Портрет в кольчуге" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1656 "Портрет в кольчуге" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1656 "Портрет в кольчуге" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1656 "Портрет в кольчуге" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1656 "Портрет в кольчуге" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1656 "Портрет в кольчуге" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1656 "Портрет в кольчуге" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1656 "Портрет в кольчуге" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1656 "Портрет в кольчуге" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1656 "Портрет в кольчуге" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1656 "Портрет в кольчуге" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1656 "Портрет в кольчуге" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1656 "Портрет в кольчуге" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1656 "Портрет в кольчуге" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1656 "Портрет в кольчуге" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1656 "Портрет в кольчуге" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1656 "Портрет в кольчуге" на аукционе DESA - April 15, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1656 "Портрет в кольчуге" на аукционе DESA - April 15, 2023
Продавец DESA
Дата 15 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1656 "Портрет в кольчуге" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1656 "Портрет в кольчуге" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Орт (18 грошей) 1656 "Портрет в кольчуге" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Яна II Казимира Монеты Польши 1656 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом Орт (18 грошей) Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск