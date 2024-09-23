Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Орт (18 грошей) 1656 года "Портрет в кольчуге" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 6,3 гр
- Диаметр 27 - 30 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Орт (18 грошей)
- Год 1656
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Львов
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (138)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1656 года "Портрет в кольчуге". Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на львовском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 86 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 16000 PLN. Торги состоялись 20 октября 2012.
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Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VG
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Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность AU
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Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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