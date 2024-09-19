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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1654 года MW (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1654 года MW - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1654 года MW - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 5,6 гр
  • Диаметр 27 - 29 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1654
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Всхова
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (43)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1654 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2214 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 7000 PLN. Торги состоялись 2 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность XF
Цена
408 $
Цена в валюте аукциона 1600 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1654 MW на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1654 MW на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
484 $
Цена в валюте аукциона 1950 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1654 MW на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1654 MW на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1654 MW на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1654 MW на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1654 MW на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1654 MW на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1654 MW на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1654 MW на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1654 MW на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1654 MW на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1654 MW на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1654 MW на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1654 MW на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VG
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1654 MW на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1654 MW на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1654 MW на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1654 MW на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1654 MW на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1654 MW на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1654 MW на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1654 MW на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1654 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1654 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1654 MW на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1654 MW на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1654 MW на аукционе Niemczyk - September 25, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1654 MW на аукционе Niemczyk - September 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1654 MW на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1654 MW на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1654 MW на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1654 MW на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1654 MW на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша Орт (18 грошей) 1654 MW на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1654 MW на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Польша Орт (18 грошей) 1654 MW на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Орт (18 грошей) 1654 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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