Орт (18 грошей) 1654 года MW (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1654 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2214 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 7000 PLN. Торги состоялись 2 июня 2022.

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