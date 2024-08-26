Орт (18 грошей) 1656 года IT IC (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1656 года со знаком IT IC. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 628 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny за 52000 PLN. Торги состоялись 5 марта 2022.

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