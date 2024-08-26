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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1656 года IT IC (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1656 года IT IC - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1656 года IT IC - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Poznański Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 6,3 гр
  • Диаметр 27 - 29 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1656
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (50)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1656 года со знаком IT IC. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 628 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny за 52000 PLN. Торги состоялись 5 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Орт (18 грошей) 1656 IT IC на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1656 IT IC на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
198 $
Цена в валюте аукциона 800 PLN
Продавец WCN
Дата 7 марта 2024
Сохранность XF
Цена
405 $
Цена в валюте аукциона 1600 PLN
Продавец WCN
Дата 22 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1656 IT IC на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1656 IT IC на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1656 IT IC на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1656 IT IC на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1656 IT IC на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1656 IT IC на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1656 IT IC на аукционе Numision - November 25, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1656 IT IC на аукционе Numision - November 25, 2023
Продавец Numision
Дата 25 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1656 IT IC на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1656 IT IC на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1656 IT IC на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1656 IT IC на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1656 IT IC на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1656 IT IC на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1656 IT IC на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1656 IT IC на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1656 IT IC на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1656 IT IC на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1656 IT IC на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1656 IT IC на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1656 IT IC на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1656 IT IC на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1656 IT IC на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1656 IT IC на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1656 IT IC на аукционе Rzeszowski DA - April 11, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1656 IT IC на аукционе Rzeszowski DA - April 11, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1656 IT IC на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - December 5, 2020
Польша Орт (18 грошей) 1656 IT IC на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - December 5, 2020
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 5 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1656 IT IC на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша Орт (18 грошей) 1656 IT IC на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи Орт (18 грошей) 1656 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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