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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1655 года GR "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1655 года GR "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1655 года GR "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Poznański Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 5,6 гр
  • Диаметр 28 - 31 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1655
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1655 года "Гданьск" со знаком GR. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 452 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 9500 PLN. Торги состоялись 10 ноября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Орт (18 грошей) 1655 GR "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1655 GR "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
1191 $
Цена в валюте аукциона 4800 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1655 GR "Гданьск" на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
979 $
Цена в валюте аукциона 925 EUR
Польша Орт (18 грошей) 1655 GR "Гданьск" на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1655 GR "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1655 GR "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1655 GR "Гданьск" на аукционе Numision - December 10, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1655 GR "Гданьск" на аукционе Numision - December 10, 2022
Продавец Numision
Дата 10 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1655 GR "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1655 GR "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1655 GR "Гданьск" на аукционе Numisbalt - May 21, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1655 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1655 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1655 GR "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1655 GR "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1655 GR "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - December 5, 2020
Польша Орт (18 грошей) 1655 GR "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - December 5, 2020
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 5 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1655 GR "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - March 11, 2020
Польша Орт (18 грошей) 1655 GR "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - March 11, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1655 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 13, 2019
Польша Орт (18 грошей) 1655 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 13, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 13 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1655 GR "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Орт (18 грошей) 1655 GR "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1655 GR "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Польша Орт (18 грошей) 1655 GR "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1655 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Польша Орт (18 грошей) 1655 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1655 GR "Гданьск" на аукционе WAG - March 13, 2016
Продавец WAG
Дата 13 марта 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 марта 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Орт (18 грошей) 1655 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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