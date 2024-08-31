Орт (18 грошей) 1655 года GR "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1655 года "Гданьск" со знаком GR. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 452 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 9500 PLN. Торги состоялись 10 ноября 2012.

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