Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Орт (18 грошей) 1655 года GR "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Poznański Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 5,6 гр
- Диаметр 28 - 31 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Орт (18 грошей)
- Год 1655
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1655 года "Гданьск" со знаком GR. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 452 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 9500 PLN. Торги состоялись 10 ноября 2012.
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Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
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Продавец Numision
Дата 10 декабря 2022
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность UNC
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Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность VF
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 5 декабря 2020
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 марта 2020
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 13 декабря 2019
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность AU55 PCGS
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Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность VF
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Где продать?
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