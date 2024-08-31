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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1655 года HIL "Торунь" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1655 года HIL "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1655 года HIL "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 5,6 гр
  • Диаметр 29 - 32 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1655
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (126) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1655 года "Торунь" со знаком HIL. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 165 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 8000 PLN. Торги состоялись 18 сентября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Орт (18 грошей) 1655 HIL "Торунь" на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность VF
Цена
178 $
Цена в валюте аукциона 140 GBP
Польша Орт (18 грошей) 1655 HIL "Торунь" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1655 HIL "Торунь" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
671 $
Цена в валюте аукциона 2700 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1655 HIL "Торунь" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1655 HIL "Торунь" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1655 HIL "Торунь" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1655 HIL "Торунь" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1655 HIL "Торунь" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1655 HIL "Торунь" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1655 HIL "Торунь" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1655 HIL "Торунь" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
Польша Орт (18 грошей) 1655 HIL "Торунь" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1655 HIL "Торунь" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
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Польша Орт (18 грошей) 1655 HIL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1655 HIL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1655 HIL "Торунь" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1655 HIL "Торунь" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1655 HIL "Торунь" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1655 HIL "Торунь" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1655 HIL "Торунь" на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1655 HIL "Торунь" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1655 HIL "Торунь" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1655 HIL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1655 HIL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1655 HIL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1655 HIL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1655 HIL "Торунь" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1655 HIL "Торунь" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1655 HIL "Торунь" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1655 HIL "Торунь" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1655 HIL "Торунь" на аукционе Heritage - March 30, 2023
Продавец Heritage
Дата 30 марта 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1655 HIL "Торунь" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1655 HIL "Торунь" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1655 HIL "Торунь" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1655 HIL "Торунь" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Орт (18 грошей) 1655 "Торунь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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