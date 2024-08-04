Орт (18 грошей) 1666 года HDL "Торунь" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1666 года "Торунь" со знаком HDL. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 254 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 44000 PLN. Торги состоялись 9 февраля 2019.

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