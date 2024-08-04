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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1666 года HDL "Торунь" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1666 года HDL "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1666 года HDL "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 6,72 гр
  • Диаметр 29 - 32 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1666
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1666 года "Торунь" со знаком HDL. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 254 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 44000 PLN. Торги состоялись 9 февраля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Орт (18 грошей) 1666 HDL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1666 HDL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
1747 $
Цена в валюте аукциона 7000 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1666 HDL "Торунь" на аукционе Wójcicki - May 26, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1666 HDL "Торунь" на аукционе Wójcicki - May 26, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 26 мая 2024
Сохранность XF
Цена
1782 $
Цена в валюте аукциона 7000 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1666 HDL "Торунь" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1666 HDL "Торунь" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1666 HDL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1666 HDL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1666 HDL "Торунь" на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1666 HDL "Торунь" на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1666 HDL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1666 HDL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1666 HDL "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша Орт (18 грошей) 1666 HDL "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1666 HDL "Торунь" на аукционе HIRSCH - June 19, 2020
Продавец HIRSCH
Дата 19 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1666 HDL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша Орт (18 грошей) 1666 HDL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1666 HDL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша Орт (18 грошей) 1666 HDL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1666 HDL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Орт (18 грошей) 1666 HDL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS64+ NGC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1666 HDL "Торунь" на аукционе Heritage - September 13, 2016
Польша Орт (18 грошей) 1666 HDL "Торунь" на аукционе Heritage - September 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность VF20 NGC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1666 HDL "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Польша Орт (18 грошей) 1666 HDL "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 декабря 2007
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 мая 1993
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Орт (18 грошей) 1666 "Торунь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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