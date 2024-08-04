Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Орт (18 грошей) 1666 года HDL "Торунь" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 6,72 гр
- Диаметр 29 - 32 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Орт (18 грошей)
- Год 1666
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Торунь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1666 года "Торунь" со знаком HDL. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 254 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 44000 PLN. Торги состоялись 9 февраля 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS64+ NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность VF20 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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