Орт (18 грошей) 1665 года HDL "Торунь" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1665 года "Торунь" со знаком HDL. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 50 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 26000 PLN. Торги состоялись 5 октября 2019.

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