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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1665 года HDL "Торунь" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1665 года HDL "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1665 года HDL "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: WDA - MiM

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 6,72 гр
  • Диаметр 29 - 32 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1665
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1665 года "Торунь" со знаком HDL. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 50 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 26000 PLN. Торги состоялись 5 октября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Орт (18 грошей) 1665 HDL "Торунь" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1665 HDL "Торунь" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
6417 $
Цена в валюте аукциона 26000 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1665 HDL "Торунь" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1665 HDL "Торунь" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
2249 $
Цена в валюте аукциона 9800 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1665 HDL "Торунь" на аукционе Rzeszowski DA - November 21, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1665 HDL "Торунь" на аукционе Rzeszowski DA - November 21, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1665 HDL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1665 HDL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1665 HDL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша Орт (18 грошей) 1665 HDL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1665 HDL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Польша Орт (18 грошей) 1665 HDL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1665 HDL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша Орт (18 грошей) 1665 HDL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1665 HDL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша Орт (18 грошей) 1665 HDL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1665 HDL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Орт (18 грошей) 1665 HDL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS60 NGC
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Польша Орт (18 грошей) 1665 HDL "Торунь" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Польша Орт (18 грошей) 1665 HDL "Торунь" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2018
Сохранность XF
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Польша Орт (18 грошей) 1665 HDL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - June 11, 2017
Польша Орт (18 грошей) 1665 HDL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - June 11, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 11 июня 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2017
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 14 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 ноября 2009
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1665 HDL "Торунь" на аукционе Künker - June 26, 2002
Продавец Künker
Дата 26 июня 2002
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 мая 1997
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 1996
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Орт (18 грошей) 1665 "Торунь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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