Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Орт (18 грошей) 1665 года HDL "Торунь" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: WDA - MiM
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 6,72 гр
- Диаметр 29 - 32 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Орт (18 грошей)
- Год 1665
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Торунь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1665 года "Торунь" со знаком HDL. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 50 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 26000 PLN. Торги состоялись 5 октября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
6417 $
Цена в валюте аукциона 26000 PLN
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
2249 $
Цена в валюте аукциона 9800 PLN
Продавец Rzeszowski DA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 июня 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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