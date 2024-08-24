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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1655 года HDL "Торунь" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1655 года HDL "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1655 года HDL "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 5,6 гр
  • Диаметр 29 - 32 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1655
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1655 года "Торунь" со знаком HDL. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1196 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 5200 PLN. Торги состоялись 1 октября 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (2)
  • Numedux (1)
  • Numimarket (1)
  • Rzeszowski DA (3)
  • WCN (4)
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность VF
Цена
652 $
Цена в валюте аукциона 2600 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1655 HDL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1655 HDL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
1068 $
Цена в валюте аукциона 4600 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1655 HDL "Торунь" на аукционе Numedux - November 25, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1655 HDL "Торунь" на аукционе Numedux - November 25, 2022
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1655 HDL "Торунь" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1655 HDL "Торунь" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1655 HDL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1655 HDL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1655 HDL "Торунь" на аукционе Rzeszowski DA - November 10, 2019
Польша Орт (18 грошей) 1655 HDL "Торунь" на аукционе Rzeszowski DA - November 10, 2019
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1655 HDL "Торунь" на аукционе Rzeszowski DA - November 10, 2019
Польша Орт (18 грошей) 1655 HDL "Торунь" на аукционе Rzeszowski DA - November 10, 2019
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1655 HDL "Торунь" на аукционе Numimarket - September 17, 2018
Польша Орт (18 грошей) 1655 HDL "Торунь" на аукционе Numimarket - September 17, 2018
Продавец Numimarket
Дата 17 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 июня 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 июня 2001
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Орт (18 грошей) 1655 "Торунь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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