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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1660 года "Эльблонг" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1660 года "Эльблонг" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1660 года "Эльблонг" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 6,72 гр
  • Диаметр 30 - 31 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1660
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Эльблонг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1660 года "Эльблонг". Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 201 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 170000 PLN. Торги состоялись 26 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Орт (18 грошей) 1660 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1660 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
1372 $
Цена в валюте аукциона 5500 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1660 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1660 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
1560 $
Цена в валюте аукциона 6250 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1660 "Эльблонг" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1660 "Эльблонг" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1660 "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1660 "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность F
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1660 "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1660 "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1660 "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1660 "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1660 "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1660 "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1660 "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1660 "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1660 "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1660 "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2021
Сохранность VF
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Польша Орт (18 грошей) 1660 "Эльблонг" на аукционе Rzeszowski DA - November 10, 2019
Польша Орт (18 грошей) 1660 "Эльблонг" на аукционе Rzeszowski DA - November 10, 2019
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 ноября 2019
Сохранность UNC DETAILS NGC
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Польша Орт (18 грошей) 1660 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша Орт (18 грошей) 1660 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1660 "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - March 15, 2019
Польша Орт (18 грошей) 1660 "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - March 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1660 "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша Орт (18 грошей) 1660 "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1660 "Эльблонг" на аукционе Gorny & Mosch - October 16, 2018
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1660 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Орт (18 грошей) 1660 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1660 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Орт (18 грошей) 1660 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 14 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1660 "Эльблонг" на аукционе Künker - March 13, 2013
Продавец Künker
Дата 13 марта 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 5 июня 2010
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1660 "Эльблонг" на аукционе Künker - June 19, 2007
Продавец Künker
Дата 19 июня 2007
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 июня 1999
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Орт (18 грошей) 1660 "Эльблонг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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