Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Орт (18 грошей) 1660 года "Эльблонг" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 6,72 гр
- Диаметр 30 - 31 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Орт (18 грошей)
- Год 1660
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Эльблонг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1660 года "Эльблонг". Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 201 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 170000 PLN. Торги состоялись 26 октября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
1560 $
Цена в валюте аукциона 6250 PLN
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 ноября 2019
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
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Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2013
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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