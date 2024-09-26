Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1656 года GR "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1656 года GR "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1656 года GR "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Poznański Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 5,6 гр
  • Диаметр 28 - 31 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1656
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (51)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1656 года "Гданьск" со знаком GR. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 936 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny за 8200 PLN. Торги состоялись 24 марта 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • GGN (2)
  • Höhn (1)
  • MARCINIAK (5)
  • Niemczyk (6)
  • Numedux (4)
  • Numimarket (3)
  • Numisbalt (2)
  • Numision (1)
  • Poznański Dom Aukcyjny (3)
  • Rzeszowski DA (3)
  • WCN (17)
  • WDA - MiM (1)
  • Wójcicki (2)
Продавец WCN
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
Польша Орт (18 грошей) 1656 GR "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1656 GR "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
891 $
Цена в валюте аукциона 3600 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1656 GR "Гданьск" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
420 $
Цена в валюте аукциона 390 EUR
Польша Орт (18 грошей) 1656 GR "Гданьск" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1656 GR "Гданьск" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1656 GR "Гданьск" на аукционе Numision - November 25, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1656 GR "Гданьск" на аукционе Numision - November 25, 2023
Продавец Numision
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1656 GR "Гданьск" на аукционе Busso Peus - November 2, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1656 GR "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1656 GR "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1656 GR "Гданьск" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1656 GR "Гданьск" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1656 GR "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1656 GR "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1656 GR "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1656 GR "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1656 GR "Гданьск" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1656 GR "Гданьск" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1656 GR "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1656 GR "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1656 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1656 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1656 GR "Гданьск" на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1656 GR "Гданьск" на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1656 GR "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1656 GR "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1656 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1656 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1656 GR "Гданьск" на аукционе Numedux - January 28, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1656 GR "Гданьск" на аукционе Numedux - January 28, 2022
Продавец Numedux
Дата 28 января 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1656 GR "Гданьск" на аукционе Numedux - November 15, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1656 GR "Гданьск" на аукционе Numedux - November 15, 2021
Продавец Numedux
Дата 15 ноября 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 13 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1656 GR "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1656 GR "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность XF45 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1656 GR "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1656 GR "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Орт (18 грошей) 1656 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Яна II Казимира Монеты Польши 1656 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом Орт (18 грошей) Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск