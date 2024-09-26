Орт (18 грошей) 1656 года GR "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1656 года "Гданьск" со знаком GR. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 936 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny за 8200 PLN. Торги состоялись 24 марта 2023.

Сохранность AU (6) XF (17) VF (26) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) AU58 (1) AU53 (4) XF45 (1) Сервис NGC (5) PCGS (1)

Продавец Все фирмы

Busso Peus (1)

GGN (2)

Höhn (1)

MARCINIAK (5)

Niemczyk (6)

Numedux (4)

Numimarket (3)

Numisbalt (2)

Numision (1)

Poznański Dom Aukcyjny (3)

Rzeszowski DA (3)

WCN (17)

WDA - MiM (1)

Wójcicki (2)