Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Орт (18 грошей) 1656 года GR "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Poznański Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 5,6 гр
- Диаметр 28 - 31 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Орт (18 грошей)
- Год 1656
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (51)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1656 года "Гданьск" со знаком GR. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 936 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny за 8200 PLN. Торги состоялись 24 марта 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
891 $
Цена в валюте аукциона 3600 PLN
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
420 $
Цена в валюте аукциона 390 EUR
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numision
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numedux
Дата 28 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numedux
Дата 15 ноября 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Где продать?
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