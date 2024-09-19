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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1654 года HIL "Торунь" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1654 года HIL "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1654 года HIL "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 5,6 гр
  • Диаметр 29 - 32 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1654
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (57)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1654 года "Торунь" со знаком HIL. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7337 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 11000 PLN. Торги состоялись 3 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Орт (18 грошей) 1654 HIL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1654 HIL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
2745 $
Цена в валюте аукциона 11000 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1654 HIL "Торунь" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1654 HIL "Торунь" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
2530 $
Цена в валюте аукциона 10250 PLN
Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1654 HIL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1654 HIL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1654 HIL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1654 HIL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1654 HIL "Торунь" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1654 HIL "Торунь" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1654 HIL "Торунь" на аукционе Künker - October 7, 2022
Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1654 HIL "Торунь" на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1654 HIL "Торунь" на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1654 HIL "Торунь" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1654 HIL "Торунь" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1654 HIL "Торунь" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1654 HIL "Торунь" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1654 HIL "Торунь" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1654 HIL "Торунь" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1654 HIL "Торунь" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1654 HIL "Торунь" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1654 HIL "Торунь" на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Польша Орт (18 грошей) 1654 HIL "Торунь" на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1654 HIL "Торунь" на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Польша Орт (18 грошей) 1654 HIL "Торунь" на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1654 HIL "Торунь" на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Польша Орт (18 грошей) 1654 HIL "Торунь" на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1654 HIL "Торунь" на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Польша Орт (18 грошей) 1654 HIL "Торунь" на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Продавец Numimarket
Дата 20 апреля 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1654 HIL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша Орт (18 грошей) 1654 HIL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1654 HIL "Торунь" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Польша Орт (18 грошей) 1654 HIL "Торунь" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1654 HIL "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша Орт (18 грошей) 1654 HIL "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1654 HIL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Орт (18 грошей) 1654 HIL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1654 HIL "Торунь" на аукционе WDA - MiM - September 29, 2018
Польша Орт (18 грошей) 1654 HIL "Торунь" на аукционе WDA - MiM - September 29, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 29 сентября 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи Орт (18 грошей) 1654 "Торунь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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