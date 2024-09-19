Орт (18 грошей) 1654 года HIL "Торунь" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1654 года "Торунь" со знаком HIL. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7337 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 11000 PLN. Торги состоялись 3 июня 2024.

Сохранность UNC (4) AU (2) XF (21) VF (24) Нет оценки (6) Сохранность (слабы) MS63 (1) MS62 (2) MS61 (1) AU53 (1) AU50 (1) XF45 (2) Сервис NGC (6) PCGS (2)

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