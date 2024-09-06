Орт (18 грошей) 1659 года AT "Прямой герб" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1659 года "Прямой герб" со знаком AT. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 554 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 17000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2016.

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