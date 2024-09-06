Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Орт (18 грошей) 1659 года AT "Прямой герб" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Poznański Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 6,3 гр
- Диаметр 29 - 30 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Орт (18 грошей)
- Год 1659
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Познань
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (87) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1659 года "Прямой герб" со знаком AT. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 554 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 17000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2016.
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Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
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Дата 26 января 2023
Сохранность AU
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