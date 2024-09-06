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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1659 года AT "Прямой герб" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1659 года AT "Прямой герб" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1659 года AT "Прямой герб" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Poznański Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 6,3 гр
  • Диаметр 29 - 30 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1659
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Познань
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (87) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1659 года "Прямой герб" со знаком AT. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 554 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 17000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Орт (18 грошей) 1659 AT "Прямой герб" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1659 AT "Прямой герб" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность XF
Цена
92 $
Цена в валюте аукциона 360 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1659 AT "Прямой герб" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1659 AT "Прямой герб" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность XF
Цена
117 $
Цена в валюте аукциона 460 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1659 AT "Прямой герб" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1659 AT "Прямой герб" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1659 AT "Прямой герб" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1659 AT "Прямой герб" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1659 AT "Прямой герб" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1659 AT "Прямой герб" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1659 AT "Прямой герб" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1659 AT "Прямой герб" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1659 AT "Прямой герб" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1659 AT "Прямой герб" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1659 AT "Прямой герб" на аукционе Numision - November 25, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1659 AT "Прямой герб" на аукционе Numision - November 25, 2023
Продавец Numision
Дата 25 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1659 AT "Прямой герб" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1659 AT "Прямой герб" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1659 AT "Прямой герб" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1659 AT "Прямой герб" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1659 AT "Прямой герб" на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1659 AT "Прямой герб" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1659 AT "Прямой герб" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1659 AT "Прямой герб" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1659 AT "Прямой герб" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1659 AT "Прямой герб" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1659 AT "Прямой герб" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1659 AT "Прямой герб" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1659 AT "Прямой герб" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1659 AT "Прямой герб" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1659 AT "Прямой герб" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Орт (18 грошей) 1659 AT "Прямой герб" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1659 AT "Прямой герб" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Орт (18 грошей) 1659 AT "Прямой герб" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1659 AT "Прямой герб" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1659 AT "Прямой герб" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1659 AT "Прямой герб" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

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