Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Орт (18 грошей) 1659 года HDL "Торунь" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 6,72 гр
- Диаметр 29 - 32 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Орт (18 грошей)
- Год 1659
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Торунь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1659 года "Торунь" со знаком HDL. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3191 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 13000 PLN. Торги состоялись 6 октября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
1501 $
Цена в валюте аукциона 6250 PLN
Продавец Numedux
Дата 15 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 5 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 апреля 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 23 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 25 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 17 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец GGN
Дата 23 октября 2004
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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