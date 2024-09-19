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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1659 года HDL "Торунь" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1659 года HDL "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1659 года HDL "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 6,72 гр
  • Диаметр 29 - 32 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1659
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1659 года "Торунь" со знаком HDL. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3191 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 13000 PLN. Торги состоялись 6 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Орт (18 грошей) 1659 HDL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1659 HDL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
2605 $
Цена в валюте аукциона 13000 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1659 HDL "Торунь" на аукционе Rzeszowski DA - November 21, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1659 HDL "Торунь" на аукционе Rzeszowski DA - November 21, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
1501 $
Цена в валюте аукциона 6250 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1659 HDL "Торунь" на аукционе Numedux - November 15, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1659 HDL "Торунь" на аукционе Numedux - November 15, 2021
Продавец Numedux
Дата 15 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1659 HDL "Торунь" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - December 5, 2020
Польша Орт (18 грошей) 1659 HDL "Торунь" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - December 5, 2020
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 5 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1659 HDL "Торунь" на аукционе Rzeszowski DA - November 22, 2020
Польша Орт (18 грошей) 1659 HDL "Торунь" на аукционе Rzeszowski DA - November 22, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1659 HDL "Торунь" на аукционе Rzeszowski DA - April 26, 2020
Польша Орт (18 грошей) 1659 HDL "Торунь" на аукционе Rzeszowski DA - April 26, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 апреля 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1659 HDL "Торунь" на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Польша Орт (18 грошей) 1659 HDL "Торунь" на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Продавец Numimarket
Дата 23 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1659 HDL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша Орт (18 грошей) 1659 HDL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1659 HDL "Торунь" на аукционе Numimarket - February 25, 2019
Польша Орт (18 грошей) 1659 HDL "Торунь" на аукционе Numimarket - February 25, 2019
Продавец Numimarket
Дата 25 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1659 HDL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Орт (18 грошей) 1659 HDL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1659 HDL "Торунь" на аукционе Numimarket - September 17, 2018
Польша Орт (18 грошей) 1659 HDL "Торунь" на аукционе Numimarket - September 17, 2018
Продавец Numimarket
Дата 17 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1659 HDL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Польша Орт (18 грошей) 1659 HDL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1659 HDL "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Польша Орт (18 грошей) 1659 HDL "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1659 HDL "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Польша Орт (18 грошей) 1659 HDL "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 мая 2007
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1659 HDL "Торунь" на аукционе GGN - October 23, 2004
Польша Орт (18 грошей) 1659 HDL "Торунь" на аукционе GGN - October 23, 2004
Продавец GGN
Дата 23 октября 2004
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 мая 2004
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1659 HDL "Торунь" на аукционе Künker - June 26, 2002
Продавец Künker
Дата 26 июня 2002
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 мая 1995
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 мая 1994
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1659 HDL "Торунь" на аукционе GGN - February 23, 1991
Польша Орт (18 грошей) 1659 HDL "Торунь" на аукционе GGN - February 23, 1991
Продавец GGN
Дата 23 февраля 1991
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи Орт (18 грошей) 1659 "Торунь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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