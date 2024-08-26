Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Орт (18 грошей) 1656 года AT "Прямой герб" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Numedux Krzysztof Łukasik
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 5,6 гр
- Диаметр 28 - 30 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Орт (18 грошей)
- Год 1656
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Познань
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1656 года "Прямой герб" со знаком AT. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 545 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 8000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2016.
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Продавец Numedux
Дата 15 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numedux
Дата 17 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numedux
Дата 10 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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