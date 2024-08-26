Орт (18 грошей) 1656 года AT "Прямой герб" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1656 года "Прямой герб" со знаком AT. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 545 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 8000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2016.

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