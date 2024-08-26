Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1656 года AT "Прямой герб" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1656 года AT "Прямой герб" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1656 года AT "Прямой герб" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Numedux Krzysztof Łukasik

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 5,6 гр
  • Диаметр 28 - 30 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1656
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Познань
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1656 года "Прямой герб" со знаком AT. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 545 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 8000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2016.

Сохранность
Прочие фильтры
  • Все фирмы
  • Adolph Hess Nachfolger (1)
  • Felix Schiessinger (1)
  • Felzmann (1)
  • GGN (1)
  • Numedux (3)
  • Numimarket (1)
  • WCN (4)
Польша Орт (18 грошей) 1656 AT "Прямой герб" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1656 AT "Прямой герб" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность VF
Цена
1158 $
Цена в валюте аукциона 4800 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1656 AT "Прямой герб" на аукционе Felzmann - March 16, 2022
Продавец Felzmann
Дата 16 марта 2022
Сохранность VF
Цена
99 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Польша Орт (18 грошей) 1656 AT "Прямой герб" на аукционе Numedux - November 15, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1656 AT "Прямой герб" на аукционе Numedux - November 15, 2021
Продавец Numedux
Дата 15 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1656 AT "Прямой герб" на аукционе Numedux - April 17, 2020
Польша Орт (18 грошей) 1656 AT "Прямой герб" на аукционе Numedux - April 17, 2020
Продавец Numedux
Дата 17 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 17 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1656 AT "Прямой герб" на аукционе Numedux - November 10, 2018
Польша Орт (18 грошей) 1656 AT "Прямой герб" на аукционе Numedux - November 10, 2018
Продавец Numedux
Дата 10 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 14 мая 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 1 марта 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 23 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
Польша Орт (18 грошей) 1656 AT "Прямой герб" на аукционе GGN - July 28, 1990
Польша Орт (18 грошей) 1656 AT "Прямой герб" на аукционе GGN - July 28, 1990
Продавец GGN
Дата 28 июля 1990
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1656 AT "Прямой герб" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Орт (18 грошей) 1656 AT "Прямой герб" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена
Польша Орт (18 грошей) 1656 AT "Прямой герб" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Польша Орт (18 грошей) 1656 AT "Прямой герб" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Из коллекции Кубицкого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 29 марта 1908
Сохранность VG
Цена

Где продать?

Для продажи Орт (18 грошей) 1656 "Прямой герб" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Яна II Казимира Монеты Польши 1656 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом Орт (18 грошей) Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск