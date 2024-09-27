Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Орт (18 грошей) 1655 года AT "Прямой герб" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 5,6 гр
- Диаметр 28 - 30 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Орт (18 грошей)
- Год 1655
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Познань
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (56)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1655 года "Прямой герб" со знаком AT. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 98 проданному на аукционе Numedux Krzysztof Łukasik за 2400 PLN. Торги состоялись 10 ноября 2018.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
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Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2022
Сохранность AU55 NGC
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
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Продавец Numedux
Дата 16 мая 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
Сохранность XF
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Продавец Numedux
Дата 11 сентября 2021
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2021
Сохранность XF45 NGC
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Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2021
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность XF
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