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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1655 года AT "Прямой герб" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1655 года AT "Прямой герб" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1655 года AT "Прямой герб" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 5,6 гр
  • Диаметр 28 - 30 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1655
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Познань
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (56)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1655 года "Прямой герб" со знаком AT. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 98 проданному на аукционе Numedux Krzysztof Łukasik за 2400 PLN. Торги состоялись 10 ноября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Орт (18 грошей) 1655 AT "Прямой герб" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1655 AT "Прямой герб" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность VF
Цена
122 $
Цена в валюте аукциона 480 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1655 AT "Прямой герб" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1655 AT "Прямой герб" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
152 $
Цена в валюте аукциона 600 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1655 AT "Прямой герб" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1655 AT "Прямой герб" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1655 AT "Прямой герб" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1655 AT "Прямой герб" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Польша Орт (18 грошей) 1655 AT "Прямой герб" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1655 AT "Прямой герб" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1655 AT "Прямой герб" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1655 AT "Прямой герб" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1655 AT "Прямой герб" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1655 AT "Прямой герб" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1655 AT "Прямой герб" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1655 AT "Прямой герб" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1655 AT "Прямой герб" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1655 AT "Прямой герб" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1655 AT "Прямой герб" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1655 AT "Прямой герб" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1655 AT "Прямой герб" на аукционе Numedux - November 25, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1655 AT "Прямой герб" на аукционе Numedux - November 25, 2022
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1655 AT "Прямой герб" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1655 AT "Прямой герб" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1655 AT "Прямой герб" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1655 AT "Прямой герб" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1655 AT "Прямой герб" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1655 AT "Прямой герб" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1655 AT "Прямой герб" на аукционе Numedux - May 16, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1655 AT "Прямой герб" на аукционе Numedux - May 16, 2022
Продавец Numedux
Дата 16 мая 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1655 AT "Прямой герб" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1655 AT "Прямой герб" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1655 AT "Прямой герб" на аукционе Numedux - September 11, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1655 AT "Прямой герб" на аукционе Numedux - September 11, 2021
Продавец Numedux
Дата 11 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1655 AT "Прямой герб" на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1655 AT "Прямой герб" на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1655 AT "Прямой герб" на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1655 AT "Прямой герб" на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1655 AT "Прямой герб" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1655 AT "Прямой герб" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность XF
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Польша Орт (18 грошей) 1655 AT "Прямой герб" на аукционе Tempus - April 19, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1655 AT "Прямой герб" на аукционе Tempus - April 19, 2021
Продавец Tempus
Дата 19 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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