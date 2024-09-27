Орт (18 грошей) 1655 года AT "Прямой герб" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1655 года "Прямой герб" со знаком AT. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 98 проданному на аукционе Numedux Krzysztof Łukasik за 2400 PLN. Торги состоялись 10 ноября 2018.

Сохранность UNC (1) AU (5) XF (18) VF (28) Нет оценки (4) Сохранность (слабы) AU55 (4) AU50 (1) XF45 (1) DETAILS (1) Сервис NGC (7)

Продавец Все фирмы

Busso Peus (1)

Cieszyńskie CN (1)

COINSNET (2)

GGN (4)

Heritage (1)

Künker (1)

MARCINIAK (7)

Niemczyk (8)

Numedux (10)

Numimarket (2)

Numisbalt (1)

Rzeszowski DA (8)

Tempus (1)

WCN (9)