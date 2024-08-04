Орт (18 грошей) 1660 года HDL "Торунь" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1660 года "Торунь" со знаком HDL. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 237 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 6750 PLN. Торги состоялись 29 сентября 2023.

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