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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1660 года HDL "Торунь" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1660 года HDL "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1660 года HDL "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 6,72 гр
  • Диаметр 29 - 32 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1660
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (55)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1660 года "Торунь" со знаком HDL. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 237 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 6750 PLN. Торги состоялись 29 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Орт (18 грошей) 1660 HDL "Торунь" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1660 HDL "Торунь" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF
Цена
1166 $
Цена в валюте аукциона 4600 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1660 HDL "Торунь" на аукционе Numision - November 25, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1660 HDL "Торунь" на аукционе Numision - November 25, 2023
Продавец Numision
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
1352 $
Цена в валюте аукциона 5400 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1660 HDL "Торунь" на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1660 HDL "Торунь" на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1660 HDL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1660 HDL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1660 HDL "Торунь" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1660 HDL "Торунь" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1660 HDL "Торунь" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1660 HDL "Торунь" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1660 HDL "Торунь" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 14, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1660 HDL "Торунь" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 14, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 14 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1660 HDL "Торунь" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1660 HDL "Торунь" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1660 HDL "Торунь" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1660 HDL "Торунь" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1660 HDL "Торунь" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1660 HDL "Торунь" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1660 HDL "Торунь" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1660 HDL "Торунь" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1660 HDL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1660 HDL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1660 HDL "Торунь" на аукционе Russiancoin - August 19, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 19 августа 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1660 HDL "Торунь" на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1660 HDL "Торунь" на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 28 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1660 HDL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1660 HDL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1660 HDL "Торунь" на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Польша Орт (18 грошей) 1660 HDL "Торунь" на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1660 HDL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша Орт (18 грошей) 1660 HDL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1660 HDL "Торунь" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Польша Орт (18 грошей) 1660 HDL "Торунь" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1660 HDL "Торунь" на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Польша Орт (18 грошей) 1660 HDL "Торунь" на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Орт (18 грошей) 1660 "Торунь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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