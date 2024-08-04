Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Орт (18 грошей) 1660 года HDL "Торунь" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 6,72 гр
- Диаметр 29 - 32 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Орт (18 грошей)
- Год 1660
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Торунь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (55)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1660 года "Торунь" со знаком HDL. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 237 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 6750 PLN. Торги состоялись 29 сентября 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
Сохранность XF
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 14 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
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Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность VF
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность VF
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Продавец Russiancoin
Дата 19 августа 2021
Сохранность Нет оценки
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Продавец Wójcicki
Дата 28 февраля 2021
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2020
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность VF
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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