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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1658 года DL "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Дукат 1658 года DL "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Дукат 1658 года DL "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Stack's Bowers

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,49 гр
  • Диаметр 23 - 25 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Дукат
  • Год 1658
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (94)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1658 года "Гданьск" со знаком DL. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 43 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 115000 EUR. Торги состоялись 4 февраля 2009.

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Польша Дукат 1658 DL "Гданьск" на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
10200 $
Цена в валюте аукциона 10200 USD
Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
28622 $
Цена в валюте аукциона 115000 PLN
Польша Дукат 1658 DL "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша Дукат 1658 DL "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1658 DL "Гданьск" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Польша Дукат 1658 DL "Гданьск" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1658 DL "Гданьск" на аукционе MDC Monaco - June 4, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Польша Дукат 1658 DL "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Дукат 1658 DL "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1658 DL "Гданьск" на аукционе Stack's - January 17, 2022
Польша Дукат 1658 DL "Гданьск" на аукционе Stack's - January 17, 2022
Продавец Stack's
Дата 17 января 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Польша Дукат 1658 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Польша Дукат 1658 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Польша Дукат 1658 DL "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша Дукат 1658 DL "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Дукат 1658 DL "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - December 5, 2020
Польша Дукат 1658 DL "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - December 5, 2020
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 5 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша Дукат 1658 DL "Гданьск" на аукционе MDC Monaco - October 29, 2020
Продавец MDC Monaco
Дата 29 октября 2020
Сохранность F
Цена
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Польша Дукат 1658 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша Дукат 1658 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность AU
Цена
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Польша Дукат 1658 DL "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Польша Дукат 1658 DL "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1658 DL "Гданьск" на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Польша Дукат 1658 DL "Гданьск" на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Продавец Numimarket
Дата 20 апреля 2020
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Польша Дукат 1658 DL "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша Дукат 1658 DL "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Польша Дукат 1658 DL "Гданьск" на аукционе Nihon - December 15, 2019
Продавец Nihon
Дата 15 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1658 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 13, 2019
Польша Дукат 1658 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 13, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 13 декабря 2019
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Польша Дукат 1658 DL "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Польша Дукат 1658 DL "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1658 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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