Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1658 года DL "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Stack's Bowers
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 3,49 гр
- Диаметр 23 - 25 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Дукат
- Год 1658
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (94)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1658 года "Гданьск" со знаком DL. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 43 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 115000 EUR. Торги состоялись 4 февраля 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
10200 $
Цена в валюте аукциона 10200 USD
Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
28622 $
Цена в валюте аукциона 115000 PLN
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 17 января 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 5 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 29 октября 2020
Сохранность F
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 20 апреля 2020
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Nihon
Дата 15 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 13 декабря 2019
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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