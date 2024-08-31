Дукат 1658 года DL "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1658 года "Гданьск" со знаком DL. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 43 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 115000 EUR. Торги состоялись 4 февраля 2009.

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