Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

3 крейцера 1658 года (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - 3 крейцера 1658 года - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - 3 крейцера 1658 года - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,67 гр
  • Диаметр 20 - 22 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1658
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Ополе
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 крейцера 1658 года. Это серебряная монета периода Яна II Казимира. Рекорд цены принадлежит лоту 566 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 6200 PLN. Торги состоялись 3 октября 2020.

Сохранность
Прочие фильтры
  • Все фирмы
  • Adolph Hess Nachfolger (1)
  • CNG (1)
  • Künker (1)
  • MARCINIAK (4)
  • WCN (4)
  • WDA - MiM (5)
Польша 3 крейцера 1658 на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 3 крейцера 1658 на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность VF
Цена
1204 $
Цена в валюте аукциона 4750 PLN
Польша 3 крейцера 1658 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 3 крейцера 1658 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
371 $
Цена в валюте аукциона 1600 PLN
Польша 3 крейцера 1658 на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Польша 3 крейцера 1658 на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 26 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 3 крейцера 1658 на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Польша 3 крейцера 1658 на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 3 крейцера 1658 на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Польша 3 крейцера 1658 на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 3 крейцера 1658 на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Польша 3 крейцера 1658 на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 3 крейцера 1658 на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша 3 крейцера 1658 на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 3 крейцера 1658 на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Польша 3 крейцера 1658 на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 3 крейцера 1658 на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Польша 3 крейцера 1658 на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 8 ноября 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 3 крейцера 1658 на аукционе Künker - March 13, 2013
Продавец Künker
Дата 13 марта 2013
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 10 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 3 крейцера 1658 на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша 3 крейцера 1658 на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 18 ноября 1995
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 23 мая 1992
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 3 крейцера 1658 на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Польша 3 крейцера 1658 на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Из коллекции Кубицкого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 29 марта 1908
Сохранность VG
Цена

Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1658 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Яна II Казимира Монеты Польши 1658 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом 3 крейцера Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск