Польша Период: 1506-2020 1506-2020
3 крейцера 1658 года (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,67 гр
- Диаметр 20 - 22 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал 3 крейцера
- Год 1658
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Ополе
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 крейцера 1658 года. Это серебряная монета периода Яна II Казимира. Рекорд цены принадлежит лоту 566 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 6200 PLN. Торги состоялись 3 октября 2020.
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 ноября 2022
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
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Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
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Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность F
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2013
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Дата 5 декабря 2000
Сохранность VF
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Где продать?
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