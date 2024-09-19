Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 дуката 1658 года AT "Тип 1654-1667" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 6,97 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал 2 дуката
- Год 1658
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Познань
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 дуката 1658 года со знаком AT. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 82 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 45000 PLN. Торги состоялись 2 октября 2015.
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Продавец Heritage
Дата 9 января 2006
Сохранность XF
Цена
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Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность F
Цена
******
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Где продать?
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