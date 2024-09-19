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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 дуката 1658 года AT "Тип 1654-1667" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - 2 дуката 1658 года AT "Тип 1654-1667" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - 2 дуката 1658 года AT "Тип 1654-1667" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 6,97 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал 2 дуката
  • Год 1658
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Познань
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 дуката 1658 года со знаком AT. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 82 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 45000 PLN. Торги состоялись 2 октября 2015.

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Польша 2 дуката 1658 AT на аукционе Spink - March 21, 2016
Продавец Spink
Дата 21 марта 2016
Сохранность VF
Цена
7930 $
Цена в валюте аукциона 5500 GBP
Польша 2 дуката 1658 AT на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Польша 2 дуката 1658 AT на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность VF
Цена
11872 $
Цена в валюте аукциона 45000 PLN
Польша 2 дуката 1658 AT на аукционе Heritage - January 9, 2006
Польша 2 дуката 1658 AT на аукционе Heritage - January 9, 2006
Продавец Heritage
Дата 9 января 2006
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2002
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 дуката 1658 AT на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Польша 2 дуката 1658 AT на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность F
Цена
******
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Польша 2 дуката 1658 AT на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Польша 2 дуката 1658 AT на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность F
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 дуката 1658 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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