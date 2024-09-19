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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полторак 1658 года "Надпись "24"" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Полторак 1658 года "Надпись "24"" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Полторак 1658 года "Надпись "24"" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,08 гр
  • Диаметр 18 - 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Полторак
  • Год 1658
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Познань
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полторак 1658 года "Надпись "24"". Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 186 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 12000 PLN. Торги состоялись 18 октября 2013.

Сохранность
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  • Niemczyk (1)
Польша Полторак 1658 "Надпись "24"" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша Полторак 1658 "Надпись "24"" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
2161 $
Цена в валюте аукциона 8000 PLN
Польша Полторак 1658 "Надпись "24"" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша Полторак 1658 "Надпись "24"" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

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