Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 дуката 1658 года DL "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 6,98 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал 2 дуката
- Год 1658
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 дуката 1658 года "Гданьск" со знаком DL. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4400 проданному на аукционе Stack's Bowers за 48000 USD. Торги состоялись 16 января 2022.
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Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
40000 $
Цена в валюте аукциона 40000 USD
Продавец Stack's
Дата 17 января 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
48000 $
Цена в валюте аукциона 48000 USD
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 7 октября 2007
Сохранность XF
Цена
******
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Из коллекции Ганда III
Продавец Stack's
Дата 16 января 2007
Сохранность AU
Цена
******
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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