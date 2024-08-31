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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 дуката 1658 года DL "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - 2 дуката 1658 года DL "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - 2 дуката 1658 года DL "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 6,98 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал 2 дуката
  • Год 1658
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 дуката 1658 года "Гданьск" со знаком DL. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4400 проданному на аукционе Stack's Bowers за 48000 USD. Торги состоялись 16 января 2022.

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Польша 2 дуката 1658 DL "Гданьск" на аукционе Stack's - January 15, 2023
Польша 2 дуката 1658 DL "Гданьск" на аукционе Stack's - January 15, 2023
Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
40000 $
Цена в валюте аукциона 40000 USD
Польша 2 дуката 1658 DL "Гданьск" на аукционе Stack's - January 17, 2022
Польша 2 дуката 1658 DL "Гданьск" на аукционе Stack's - January 17, 2022
Продавец Stack's
Дата 17 января 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
48000 $
Цена в валюте аукциона 48000 USD
Польша 2 дуката 1658 DL "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 2 дуката 1658 DL "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 7 июня 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Польша 2 дуката 1658 DL "Гданьск" на аукционе Künker - October 7, 2007
Продавец Künker
Дата 7 октября 2007
Сохранность XF
Цена
******
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Польша 2 дуката 1658 DL "Гданьск" на аукционе Stack's - January 16, 2007
Польша 2 дуката 1658 DL "Гданьск" на аукционе Stack's - January 16, 2007
Из коллекции Ганда III
Продавец Stack's
Дата 16 января 2007
Сохранность AU
Цена
******
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Польша 2 дуката 1658 DL "Гданьск" на аукционе Künker - September 23, 2003
Продавец Künker
Дата 23 сентября 2003
Сохранность XF
Цена
Польша 2 дуката 1658 DL "Гданьск" на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша 2 дуката 1658 DL "Гданьск" на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность XF
Цена
******
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Польша 2 дуката 1658 DL "Гданьск" на аукционе UBS - September 10, 2000
Продавец UBS
Дата 10 сентября 2000
Сохранность AU
Цена
Польша 2 дуката 1658 DL "Гданьск" на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Польша 2 дуката 1658 DL "Гданьск" на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Из коллекции Хоминьского
Продавец Leo Hamburger
Дата 8 мая 1932
Сохранность XF
Цена
Польша 2 дуката 1658 DL "Гданьск" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Польша 2 дуката 1658 DL "Гданьск" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Из коллекции Кубицкого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 29 марта 1908
Сохранность F
Цена

Где продать?

Для продажи 2 дуката 1658 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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