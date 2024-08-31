2 дуката 1658 года DL "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 дуката 1658 года "Гданьск" со знаком DL. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4400 проданному на аукционе Stack's Bowers за 48000 USD. Торги состоялись 16 января 2022.

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