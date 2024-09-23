Дукат 1658 года NH "Эльблонг" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1658 года "Эльблонг" со знаком NH. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 109 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 410000 PLN. Торги состоялись 24 октября 2014.

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