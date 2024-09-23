Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1658 года NH "Эльблонг" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 3,49 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Дукат
- Год 1658
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Эльблонг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1658 года "Эльблонг" со знаком NH. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 109 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 410000 PLN. Торги состоялись 24 октября 2014.
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