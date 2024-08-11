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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 дуката 1658 года TLB "Тип 1652-1661" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - 2 дуката 1658 года TLB "Тип 1652-1661" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - 2 дуката 1658 года TLB "Тип 1652-1661" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: WDA - MiM

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 6,98 гр
  • Диаметр 30-31 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал 2 дуката
  • Год 1658
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 дуката 1658 года со знаком TLB. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 211 проданному на аукционе WDA - MiM за 84000 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2018.

Сохранность
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Польша 2 дуката 1658 TLB на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Польша 2 дуката 1658 TLB на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Где продать?

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