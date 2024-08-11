2 дуката 1658 года TLB "Тип 1652-1661" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 дуката 1658 года со знаком TLB. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 211 проданному на аукционе WDA - MiM за 84000 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2018.

Сохранность AU (1) Сохранность (слабы) AU58 (1) Сервис NGC (1)