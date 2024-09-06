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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 дуката 1661 года NG. Орел в рамке (Польша, Ян II Казимир)

Разновидность: Орел в рамке

Аверс монеты - 2 дуката 1661 года NG Орел в рамке - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - 2 дуката 1661 года NG Орел в рамке - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 6,97 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал 2 дуката
  • Год 1661
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Познань
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 дуката 1661 года со знаком NG. Орел в рамке. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 99 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 310000 PLN. Торги состоялись 21 октября 2016.

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Польша 2 дуката 1661 NG на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Польша 2 дуката 1661 NG на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность XF
Цена
78123 $
Цена в валюте аукциона 310000 PLN
Польша 2 дуката 1661 NG на аукционе Künker - January 29, 2015
Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность VF
Цена
45194 $
Цена в валюте аукциона 40000 EUR
Польша 2 дуката 1661 NG на аукционе Künker - June 22, 2010
Продавец Künker
Дата 22 июня 2010
Сохранность VF
Цена
******
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Польша 2 дуката 1661 NG на аукционе Künker - June 23, 2009
Продавец Künker
Дата 23 июня 2009
Сохранность VF
Цена
******
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Польша 2 дуката 1661 NG на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша 2 дуката 1661 NG на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена
Польша 2 дуката 1661 NG на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Польша 2 дуката 1661 NG на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 дуката 1661 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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