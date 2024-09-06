Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 дуката 1661 года NG. Орел в рамке (Польша, Ян II Казимир)
Разновидность: Орел в рамке
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 6,97 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал 2 дуката
- Год 1661
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Познань
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 дуката 1661 года со знаком NG. Орел в рамке. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 99 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 310000 PLN. Торги состоялись 21 октября 2016.
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Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность XF
Цена
78123 $
Цена в валюте аукциона 310000 PLN
Где продать?
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