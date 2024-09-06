2 дуката 1661 года NG. Орел в рамке (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 дуката 1661 года со знаком NG. Орел в рамке. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 99 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 310000 PLN. Торги состоялись 21 октября 2016.

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