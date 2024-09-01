2 дуката 1655 года SCH IT "Шведский потоп" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 дуката 1655 года "Шведский потоп" со знаком SCH IT. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 424 проданному на аукционе Kolbe & Fanning за 30000 USD. Торги состоялись 18 сентября 2021.

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