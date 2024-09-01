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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 дуката 1655 года SCH IT "Шведский потоп" (Польша, Ян II Казимир)

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Техническая информация

  • Металл Золото
  • Диаметр 27 - 29 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал 2 дуката
  • Год 1655
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 дуката 1655 года "Шведский потоп" со знаком SCH IT. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 424 проданному на аукционе Kolbe & Fanning за 30000 USD. Торги состоялись 18 сентября 2021.

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Польша 2 дуката 1655 SCH IT "Шведский потоп" на аукционе Künker - October 6, 2008
Продавец Künker
Дата 6 октября 2008
Сохранность VF
Цена
23106 $
Цена в валюте аукциона 17000 EUR
Польша 2 дуката 1655 SCH IT "Шведский потоп" на аукционе Stack's - January 16, 2007
Польша 2 дуката 1655 SCH IT "Шведский потоп" на аукционе Stack's - January 16, 2007
Из коллекции Ганда III
Продавец Stack's
Дата 16 января 2007
Сохранность XF
Цена
14950 $
Цена в валюте аукциона 14950 USD
Продавец WCN
Дата 29 мая 2004
Сохранность VF
Цена
******
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Польша 2 дуката 1655 SCH IT "Шведский потоп" на аукционе Künker - June 26, 2002
Продавец Künker
Дата 26 июня 2002
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 дуката 1655 "Шведский потоп" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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