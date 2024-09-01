Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 дуката 1655 года SCH IT "Шведский потоп" (Польша, Ян II Казимир)
Техническая информация
- Металл Золото
- Диаметр 27 - 29 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал 2 дуката
- Год 1655
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 дуката 1655 года "Шведский потоп" со знаком SCH IT. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 424 проданному на аукционе Kolbe & Fanning за 30000 USD. Торги состоялись 18 сентября 2021.
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Из коллекции Ганда III
Продавец Stack's
Дата 16 января 2007
Сохранность XF
Цена
14950 $
Цена в валюте аукциона 14950 USD
Где продать?
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