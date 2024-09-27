Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 дуката 1655 года IT SCH "Тип 1655-1658" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Classical Numismatic Group, LLC
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 6,98 гр
- Диаметр 27,5 - 29 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал 2 дуката
- Год 1655
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 дуката 1655 года со знаком IT SCH. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2312 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 3500 USD. Торги состоялись 5 декабря 2000.
Сохранность
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность VF
Цена
3500 $
Цена в валюте аукциона 3500 USD
Где продать?
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