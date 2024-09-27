2 дуката 1655 года IT SCH "Тип 1655-1658" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 дуката 1655 года со знаком IT SCH. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2312 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 3500 USD. Торги состоялись 5 декабря 2000.

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