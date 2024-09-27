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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 дуката 1655 года IT SCH "Тип 1655-1658" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - 2 дуката 1655 года IT SCH "Тип 1655-1658" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - 2 дуката 1655 года IT SCH "Тип 1655-1658" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Classical Numismatic Group, LLC

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 6,98 гр
  • Диаметр 27,5 - 29 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал 2 дуката
  • Год 1655
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 дуката 1655 года со знаком IT SCH. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2312 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 3500 USD. Торги состоялись 5 декабря 2000.

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Польша 2 дуката 1655 IT SCH на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша 2 дуката 1655 IT SCH на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность VF
Цена
3500 $
Цена в валюте аукциона 3500 USD
Польша 2 дуката 1655 IT SCH на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша 2 дуката 1655 IT SCH на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена
Польша 2 дуката 1655 IT SCH на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Польша 2 дуката 1655 IT SCH на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Из коллекции Кубицкого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 29 марта 1908
Сохранность F
Цена
Польша 2 дуката 1655 IT SCH на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Польша 2 дуката 1655 IT SCH на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Из коллекции Кубицкого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 29 марта 1908
Сохранность F
Цена
Польша 2 дуката 1655 IT SCH на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Польша 2 дуката 1655 IT SCH на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность XF
Цена
175 ℳ︁
Цена в валюте аукциона 175 Mark

Где продать?

Для продажи 2 дуката 1655 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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