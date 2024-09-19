Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 дуката 1661 года NG. Орел без рамки (Польша, Ян II Казимир)
Разновидность: Орел без рамки
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Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 дуката 1661 года со знаком NG. Орел без рамки. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на познаньском монетном дворе
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