2 дуката 1654 года MW "Тип 1651-1659" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 дуката 1654 года со знаком MW. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 150 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 56000 PLN. Торги состоялись 23 мая 2014.

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