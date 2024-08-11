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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 дуката 1654 года MW "Тип 1651-1659" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - 2 дуката 1654 года MW "Тип 1651-1659" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - 2 дуката 1654 года MW "Тип 1651-1659" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 6,98 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал 2 дуката
  • Год 1654
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Всхова
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 дуката 1654 года со знаком MW. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 150 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 56000 PLN. Торги состоялись 23 мая 2014.

Сохранность
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Польша 2 дуката 1654 MW на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша 2 дуката 1654 MW на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

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