2 дуката 1660 года GBA "Тип 1652-1661" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 дуката 1660 года со знаком GBA. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на львовском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4403 проданному на аукционе Stack's Bowers за 95000 USD. Торги состоялись 16 января 2022.

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