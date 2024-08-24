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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 дуката 1660 года GBA "Тип 1652-1661" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - 2 дуката 1660 года GBA "Тип 1652-1661" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - 2 дуката 1660 года GBA "Тип 1652-1661" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Stack’s Bowers and Ponterio

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 6,98 гр
  • Диаметр 28 - 28,5 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал 2 дуката
  • Год 1660
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Львов
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 дуката 1660 года со знаком GBA. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на львовском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4403 проданному на аукционе Stack's Bowers за 95000 USD. Торги состоялись 16 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 2 дуката 1660 GBA на аукционе Künker - February 1, 2024
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Польша 2 дуката 1660 GBA на аукционе Stack's - January 17, 2022
Польша 2 дуката 1660 GBA на аукционе Stack's - January 17, 2022
Продавец Stack's
Дата 17 января 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
95000 $
Цена в валюте аукциона 95000 USD

Где продать?

Для продажи 2 дуката 1660 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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