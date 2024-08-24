Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 дуката 1660 года GBA "Тип 1652-1661" (Польша, Ян II Казимир)
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 дуката 1660 года со знаком GBA. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на львовском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4403 проданному на аукционе Stack's Bowers за 95000 USD. Торги состоялись 16 января 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Künker (1)
- Stack's (1)
Где продать?
Для продажи 2 дуката 1660 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск