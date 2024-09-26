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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 дуката 1655 года AT "Тип 1654-1667" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - 2 дуката 1655 года AT "Тип 1654-1667" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - 2 дуката 1655 года AT "Тип 1654-1667" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 6,97 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал 2 дуката
  • Год 1655
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Познань
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 дуката 1655 года со знаком AT. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 242 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 18000 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2023.

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Польша 2 дуката 1655 AT на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
19378 $
Цена в валюте аукциона 18000 EUR
Польша 2 дуката 1655 AT на аукционе Künker - January 27, 2011
Продавец Künker
Дата 27 января 2011
Сохранность VF
Цена
19193 $
Цена в валюте аукциона 14000 EUR
Польша 2 дуката 1655 AT на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Польша 2 дуката 1655 AT на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

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