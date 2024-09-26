Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 дуката 1655 года AT "Тип 1654-1667" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 6,97 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал 2 дуката
- Год 1655
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Познань
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 дуката 1655 года со знаком AT. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 242 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 18000 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2023.
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