2 дуката 1655 года AT "Тип 1654-1667" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 дуката 1655 года со знаком AT. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 242 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 18000 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2023.

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