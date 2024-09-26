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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 дуката 1661 года TLB "Тип 1658-1661" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - 2 дуката 1661 года TLB "Тип 1658-1661" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - 2 дуката 1661 года TLB "Тип 1658-1661" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 6,98 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал 2 дуката
  • Год 1661
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 дуката 1661 года со знаком TLB. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 117 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 68000 PLN. Торги состоялись 22 мая 2015.

Сохранность
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  • Niemczyk (1)
  • UBS (1)
Польша 2 дуката 1661 TLB на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Польша 2 дуката 1661 TLB на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность XF
Цена
18427 $
Цена в валюте аукциона 68000 PLN
Польша 2 дуката 1661 TLB на аукционе UBS - September 10, 2000
Продавец UBS
Дата 10 сентября 2000
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 дуката 1661 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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