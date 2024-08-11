Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 дуката 1665 года HDL "Торунь" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - 2 дуката 1665 года HDL "Торунь" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - 2 дуката 1665 года HDL "Торунь" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 6,98 гр
  • Диаметр 29 - 31 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал 2 дуката
  • Год 1665
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 дуката 1665 года "Торунь" со знаком HDL. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 43 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 140000 PLN. Торги состоялись 24 февраля 2012.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Niemczyk (3)
  • Rauch (2)
  • Spink (2)
  • WCN (6)
Польша 2 дуката 1665 HDL "Торунь" на аукционе Spink - January 15, 2022
Польша 2 дуката 1665 HDL "Торунь" на аукционе Spink - January 15, 2022
Продавец Spink
Дата 15 января 2022
Сохранность F
Цена
8000 $
Цена в валюте аукциона 8000 USD
Польша 2 дуката 1665 HDL "Торунь" на аукционе Rauch - July 3, 2020
Продавец Rauch
Дата 3 июля 2020
Сохранность VF
Цена
12346 $
Цена в валюте аукциона 11000 EUR
Польша 2 дуката 1665 HDL "Торунь" на аукционе Rauch - November 13, 2019
Продавец Rauch
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 13 мая 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 дуката 1665 HDL "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Польша 2 дуката 1665 HDL "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 дуката 1665 HDL "Торунь" на аукционе Spink - March 21, 2016
Продавец Spink
Дата 21 марта 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 дуката 1665 HDL "Торунь" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша 2 дуката 1665 HDL "Торунь" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 дуката 1665 HDL "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша 2 дуката 1665 HDL "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 24 февраля 2012
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 23 мая 2009
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 2 декабря 2006
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 19 июня 1999
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 21 мая 1994
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 дуката 1665 "Торунь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Яна II Казимира Монеты Польши 1665 года Все польские монеты польские золотые монеты польские монеты номиналом 2 дуката Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск