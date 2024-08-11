Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 дуката 1665 года HDL "Торунь" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 6,98 гр
- Диаметр 29 - 31 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал 2 дуката
- Год 1665
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Торунь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 дуката 1665 года "Торунь" со знаком HDL. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 43 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 140000 PLN. Торги состоялись 24 февраля 2012.
Сохранность
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Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 февраля 2012
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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