2 дуката 1665 года HDL "Торунь" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 дуката 1665 года "Торунь" со знаком HDL. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 43 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 140000 PLN. Торги состоялись 24 февраля 2012.

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