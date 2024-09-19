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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 дуката 1661 года GBA "Тип 1652-1661" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - 2 дуката 1661 года GBA "Тип 1652-1661" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - 2 дуката 1661 года GBA "Тип 1652-1661" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: The New York Sale

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 6,98 гр
  • Диаметр 28 - 28,5 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал 2 дуката
  • Год 1661
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Львов
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 дуката 1661 года со знаком GBA. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на львовском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1238 проданному на аукционе The New York Sale за 62500 USD. Торги состоялись 9 января 2019.

Сохранность
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Польша 2 дуката 1661 GBA на аукционе New York Sale - January 9, 2019
Продавец New York Sale
Дата 9 января 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 дуката 1661 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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