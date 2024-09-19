2 дуката 1661 года GBA "Тип 1652-1661" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 дуката 1661 года со знаком GBA. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на львовском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1238 проданному на аукционе The New York Sale за 62500 USD. Торги состоялись 9 января 2019.

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