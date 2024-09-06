2 дуката 1660 года HDL "Торунь" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 дуката 1660 года "Торунь" со знаком HDL. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 102 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 80000 PLN. Торги состоялись 20 октября 2012.

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