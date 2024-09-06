Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 дуката 1660 года HDL "Торунь" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - 2 дуката 1660 года HDL "Торунь" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - 2 дуката 1660 года HDL "Торунь" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 6,98 гр
  • Диаметр 29 - 31 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал 2 дуката
  • Год 1660
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 дуката 1660 года "Торунь" со знаком HDL. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 102 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 80000 PLN. Торги состоялись 20 октября 2012.

Сохранность
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (1)
  • Niemczyk (1)
Польша 2 дуката 1660 HDL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 2 дуката 1660 HDL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 2 дуката 1660 HDL "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Польша 2 дуката 1660 HDL "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность XF
Цена
25590 $
Цена в валюте аукциона 80000 PLN

Где продать?

Для продажи 2 дуката 1660 "Торунь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Яна II Казимира Монеты Польши 1660 года Все польские монеты польские золотые монеты польские монеты номиналом 2 дуката Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск