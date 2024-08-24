Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 дуката 1656 года IT IC (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 6,98 гр
- Диаметр 27,5 - 29 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал 2 дуката
- Год 1656
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 дуката 1656 года со знаком IT IC. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6175 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 40000 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2011.
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