2 дуката 1656 года IT IC (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 дуката 1656 года со знаком IT IC. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6175 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 40000 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2011.

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