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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 дуката 1660 года TT "Тип 1654-1667" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - 2 дуката 1660 года TT "Тип 1654-1667" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - 2 дуката 1660 года TT "Тип 1654-1667" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 6,97 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал 2 дуката
  • Год 1660
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 дуката 1660 года со знаком TT. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 182 проданному на аукционе Hess Divo за 34000 CHF. Торги состоялись 13 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 2 дуката 1660 TT на аукционе Hess Divo - December 13, 2023
Продавец Hess Divo
Дата 13 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
38849 $
Цена в валюте аукциона 34000 CHF
Польша 2 дуката 1660 TT на аукционе Höhn - May 29, 2021
Продавец Höhn
Дата 29 мая 2021
Сохранность AU
Цена
17679 $
Цена в валюте аукциона 14500 EUR
Польша 2 дуката 1660 TT на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша 2 дуката 1660 TT на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность AU55 PCGS
Цена
Польша 2 дуката 1660 TT на аукционе Heritage - January 13, 2020
Польша 2 дуката 1660 TT на аукционе Heritage - January 13, 2020
Продавец Heritage
Дата 13 января 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша 2 дуката 1660 TT на аукционе Numismatica Genevensis - December 3, 2018
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 3 декабря 2018
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Польша 2 дуката 1660 TT на аукционе Künker - February 1, 2018
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2018
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Польша 2 дуката 1660 TT на аукционе WDA - MiM - October 7, 2017
Польша 2 дуката 1660 TT на аукционе WDA - MiM - October 7, 2017
Продавец WDA - MiM
Дата 7 октября 2017
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Польша 2 дуката 1660 TT на аукционе Künker - February 2, 2017
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 дуката 1660 TT на аукционе Teutoburger - December 3, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 3 декабря 2016
Сохранность AU55 PCGS
Цена
Польша 2 дуката 1660 TT на аукционе CNG - January 6, 2016
Продавец CNG
Дата 6 января 2016
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 дуката 1660 TT на аукционе Künker - February 6, 2014
Продавец Künker
Дата 6 февраля 2014
Сохранность XF
Цена
Польша 2 дуката 1660 TT на аукционе PDA & PGN - January 19, 2013
Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 дуката 1660 TT на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Польша 2 дуката 1660 TT на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 дуката 1660 TT на аукционе SINCONA - October 25, 2011
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 дуката 1660 TT на аукционе Busso Peus - April 29, 2011
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2011
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 дуката 1660 TT на аукционе Künker - January 27, 2011
Продавец Künker
Дата 27 января 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 февраля 2010
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 декабря 2006
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 июня 2005
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2002
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 мая 1995
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 дуката 1660 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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