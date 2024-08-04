2 дуката 1660 года TT "Тип 1654-1667" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 дуката 1660 года со знаком TT. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 182 проданному на аукционе Hess Divo за 34000 CHF. Торги состоялись 13 декабря 2023.

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