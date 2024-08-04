Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 дуката 1660 года TT "Тип 1654-1667" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 6,97 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал 2 дуката
- Год 1660
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 дуката 1660 года со знаком TT. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 182 проданному на аукционе Hess Divo за 34000 CHF. Торги состоялись 13 декабря 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Hess Divo
Дата 13 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
38849 $
Цена в валюте аукциона 34000 CHF
Продавец Heritage
Дата 13 января 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 3 декабря 2018
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 февраля 2018
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 7 октября 2017
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 января 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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