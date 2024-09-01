Шестак (6 грошей) 1659 года TLB "Портрет с обводкой" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1659 года "Портрет с обводкой" со знаком TLB. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1239 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny за 7200 PLN. Торги состоялись 15 февраля 2024.

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