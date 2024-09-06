Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Донатив 5 дукатов 1659 года HL "Торунь" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 17,17 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал 5 дукатов
- Год 1659
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Торунь
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 5 дукатов 1659 года "Торунь" со знаком HL. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 706 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 290000 PLN. Торги состоялись 23 июня 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Heritage (2)
- MDC Monaco (1)
- Niemczyk (2)
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
71808 $
Цена в валюте аукциона 290000 PLN
Продавец MDC Monaco
Дата 14 октября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
49722 $
Цена в валюте аукциона 51000 EUR
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 сентября 2003
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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