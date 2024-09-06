Донатив 5 дукатов 1659 года HL "Торунь" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 5 дукатов 1659 года "Торунь" со знаком HL. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 706 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 290000 PLN. Торги состоялись 23 июня 2023.

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