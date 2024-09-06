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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Донатив 5 дукатов 1659 года HL "Торунь" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Донатив 5 дукатов 1659 года HL "Торунь" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Донатив 5 дукатов 1659 года HL "Торунь" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 17,17 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал 5 дукатов
  • Год 1659
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 5 дукатов 1659 года "Торунь" со знаком HL. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 706 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 290000 PLN. Торги состоялись 23 июня 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 5 дукатов 1659 HL "Торунь" (Донатив) на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша 5 дукатов 1659 HL "Торунь" (Донатив) на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
71808 $
Цена в валюте аукциона 290000 PLN
Польша 5 дукатов 1659 HL "Торунь" (Донатив) на аукционе MDC Monaco - October 14, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 14 октября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
49722 $
Цена в валюте аукциона 51000 EUR
Польша 5 дукатов 1659 HL "Торунь" (Донатив) на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Польша 5 дукатов 1659 HL "Торунь" (Донатив) на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность VF
Цена
******
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Польша 5 дукатов 1659 HL "Торунь" (Донатив) на аукционе Heritage - September 19, 2003
Польша 5 дукатов 1659 HL "Торунь" (Донатив) на аукционе Heritage - September 19, 2003
Продавец Heritage
Дата 19 сентября 2003
Сохранность VF
Цена
******
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Польша 5 дукатов 1659 HL "Торунь" (Донатив) на аукционе Heritage - May 30, 2003
Польша 5 дукатов 1659 HL "Торунь" (Донатив) на аукционе Heritage - May 30, 2003
Продавец Heritage
Дата 30 мая 2003
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 дукатов 1659 "Торунь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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