Дукат 1659 года HDL "Торунь" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1659 года "Торунь" со знаком HDL. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 186 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 161000 PLN. Торги состоялись 16 сентября 2022.

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