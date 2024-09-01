Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1659 года HDL "Торунь" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Poznański Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 3,45 гр
- Диаметр 24 - 26 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Дукат
- Год 1659
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Торунь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1659 года "Торунь" со знаком HDL. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 186 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 161000 PLN. Торги состоялись 16 сентября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aurea (1)
- Baldwin's (1)
- Heritage (1)
- Kroha (1)
- Künker (2)
- MARCINIAK (1)
- Niemczyk (5)
- Numimarket (1)
- PDA & PGN (1)
- Poznański Dom Aukcyjny (1)
- SINCONA (2)
- WCN (10)
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
19718 $
Цена в валюте аукциона 87500 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
34022 $
Цена в валюте аукциона 161000 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 13 декабря 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Kroha
Дата 19 октября 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 25 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2011
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи Дукат 1659 "Торунь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск