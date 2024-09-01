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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1659 года HDL "Торунь" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Дукат 1659 года HDL "Торунь" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Дукат 1659 года HDL "Торунь" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Poznański Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,45 гр
  • Диаметр 24 - 26 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Дукат
  • Год 1659
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1659 года "Торунь" со знаком HDL. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 186 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 161000 PLN. Торги состоялись 16 сентября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Poznański Dom Aukcyjny (1)
  • SINCONA (2)
  • WCN (10)
Польша Дукат 1659 HDL "Торунь" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша Дукат 1659 HDL "Торунь" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
19718 $
Цена в валюте аукциона 87500 PLN
Польша Дукат 1659 HDL "Торунь" на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша Дукат 1659 HDL "Торунь" на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
34022 $
Цена в валюте аукциона 161000 PLN
Польша Дукат 1659 HDL "Торунь" на аукционе SINCONA - May 18, 2021
Продавец SINCONA
Дата 18 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1659 HDL "Торунь" на аукционе Niemczyk - December 13, 2019
Польша Дукат 1659 HDL "Торунь" на аукционе Niemczyk - December 13, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 13 декабря 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша Дукат 1659 HDL "Торунь" на аукционе Kroha - October 19, 2019
Продавец Kroha
Дата 19 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1659 HDL "Торунь" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Польша Дукат 1659 HDL "Торунь" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1659 HDL "Торунь" на аукционе Numimarket - February 25, 2019
Польша Дукат 1659 HDL "Торунь" на аукционе Numimarket - February 25, 2019
Продавец Numimarket
Дата 25 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1659 HDL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Польша Дукат 1659 HDL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2017
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1659 HDL "Торунь" на аукционе Heritage - January 4, 2016
Польша Дукат 1659 HDL "Торунь" на аукционе Heritage - January 4, 2016
Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Польша Дукат 1659 HDL "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Польша Дукат 1659 HDL "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 23 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
Польша Дукат 1659 HDL "Торунь" на аукционе Aurea - May 25, 2013
Продавец Aurea
Дата 25 мая 2013
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1659 HDL "Торунь" на аукционе PDA & PGN - January 19, 2013
Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность VF
Цена
Польша Дукат 1659 HDL "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Польша Дукат 1659 HDL "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1659 HDL "Торунь" на аукционе SINCONA - October 25, 2011
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1659 HDL "Торунь" на аукционе Künker - September 29, 2011
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2011
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша Дукат 1659 HDL "Торунь" на аукционе Baldwin's - May 3, 2010
Продавец Baldwin's
Дата 3 мая 2010
Сохранность XF
Цена
Продавец WCN
Дата 1 декабря 2007
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1659 "Торунь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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